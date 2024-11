As "fake news" e a desinformação inundaram as redes sociais durante os dias mais críticos das inundações de Valência. Em muitos casos as mentiras transformaram-se em verdade, ao ponto de se pôr em causa os dados oficiais que davam conta dos mortos e desaparecidos. As teorias da conspiração têm agora de ser desmontadas diariamente pelos jornalistas.