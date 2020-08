Enzima no nariz causa perda de olfato em pessoas com Covid-19

A causa, dizem os investigadores, prende-se com a forte presença de uma enzima específica na zona do nariz, responsável pelo olfato, e que pode explicar a perda deste sentido em muitos pacientes com Covid-19.





Uma das razões é que o nariz é a principal porta de entrada para o coronavírus.



"Os resultados sugerem que esta zona do nariz pode ser a porta de entrada do novo coronavírus no corpo", disse um dos investigadores que participou neste estudo.Chen acrescenta que esta é uma zona do corpo é fácil acesso para um vírus, podendo ser a explicação de ser tão fácil contrair Covid-19.

Agora há que concentrar a atenção nesta zona do corpo, que pode traduzir-se em encontrar tratamentos mais eficazes.







Jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.