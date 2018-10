Epidemia de dengue provoca três mortos em 22 dias em Luanda

Lusa16 Out, 2018, 18:05 | Mundo

Os dados são referentes ao período entre 21 de setembro e 12 de outubro, segundo a médica pediátrica Joaquina Magalhães, a maioria provenientes do distrito da Maianga, dos municípios de Viana, Cacuaco e Cazenga.

Durante o período em referência, o hospital observou 31 crianças, das quais 29 foram confirmadas com dengue e 14 delas com manifestações hemorrágicas.

"Das 14 três culminaram em óbito e as outras têm tido uma evolução satisfatória. Atualmente, temos internados três casos de dengue no hospital", explicou a médica.

No início deste mês, o Ministério da Saúde angolano anunciou o curso da epidemia, com duas mortes de um universo de oito novos casos registados no Hospital Pediátrico de Luanda, em pacientes dos três aos 13 anos.

Na nota a que a agência Lusa teve acesso, o Governo disse que o país está a realizar um Plano de Contingência para o Controlo do Vírus da Dengue, no âmbito do combate multissetorial das epidemias.

Todos os atores envolvidos "deverão promover, em todas as províncias do país, a integração das atividades de controlo do surto nas unidades sanitárias, incluindo as privadas, agentes comunitários e autoridades tradicionais", refere o documento.

A implementação de medidas de Saúde Pública de emergência, para reduzir a morbilidade e mortalidade e a transmissão do vírus da dengue na população, minimizando, ao máximo, o impacto socioeconómico da epidemia em Angola, constam igualmente das ações.

A mesma nota acrescentava estar a ser intensificada a deteção precoce dos casos nas unidades de saúde públicas e privadas, bem como a transferência e seguimento de eventuais casos e famílias afetadas.