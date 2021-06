Epidemiologista alerta que covid-19 pode persistir por muito tempo em vários pontos do mundo

O fim da pandemia ainda não está ao virar da esquina. Quando isso acontecer, a Covid 19 vai tornar-se uma doença endémica. Mas o epidemiologista Carlos Dias teme que esse objetivo seja mais difícil de alcançar do que aconteceu com as duas epidemias registadas neste século. O especialista do Instituto Ricardo Jorge acredita que a doença pode persistir, de forma ativa, em vários pontos do mundo, por muito tempo.