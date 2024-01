Mauricio Torres - EPA

As forças de segurança tem ordem presidencial para neutralizar os grupos criminosos que estão a espalhar a violencia por todo o país.



Há polícia raptados, pelo menos 8 mortos e a onda de violência no país começou no domingo depois do mais importante traficante de droga ter conseguido fugir da prisão.



Mais pormenores com o jornalista da Antena 1 Sérgio Infante.