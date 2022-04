Equador pede extradição de ex-PR Rafael Correa, Bélgica dá-lhe asilo político

A revelação foi feita pelo juiz, Iván Saquicela, numa entrevista ao canal de televisão local Teleamazonas, no mesmo dia em que se soube que Bruxelas concedeu asilo político com estatuto de refugiado ao ex-chefe de Estado equatoriano (2007-2017), que sempre negou as acusações e afirma ser alvo de perseguição política.

Correa, considerado uma das referências da esquerda latino-americana, foi condenado por suborno no âmbito do caso `Subornos 2012-2016`, uma trama de corrupção em que foram recebidos contributos indevidos no palácio presidencial de Carondelet para o financiamento irregular do movimento no poder Aliança País, em troca da adjudicação de contratos milionários do Estado a empresas, entre as quais a construtora brasileira Odebrecht.

Numa resolução datada de 15 de abril, citada pela agência de notícias espanhola Efe, o Comissariado-Geral de Refugiados e Apátridas (CGRS) da Bélgica confirma que atribui a Rafael Correa o estatuto de refugiado no país, onde já reside desde que terminou o seu mandato, em 2017, por ser o país de origem da mulher, Ann Malherbede.

O advogado do ex-Presidente equatoriano, Christophe Marchand, explicou que o pedido de asilo foi apresentado após o início, em 2018, no Equador, de um processo legal que o relacionava com o alegado sequestro de um opositor em 2012, o chamado "caso Balda".

A Bélgica requereu que demonstrassem que existia perseguição política contra Correa no Equador, tendo eles apresentado "documentação sobre os casos criminais com motivação política contra ele" e "destinados a impedir a sua carreira política", disse o advogado belga.

Marchand declarou-se "feliz" com a resolução deste caso, já que, após 25 anos de profissão, sabe "quão difícil é a Bélgica conceder asilo político".