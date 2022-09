Equipa da AIEA já chegou à central nuclear de Zaporizhia

De acordo com a Reuters, a equipa da Agência Internacional de Energia Atómica chegou às instalações perante uma forte presença de soldados russos nas proximidades.







A chegada da delegação da AIEA foi adiada por algumas horas após relatos de combates nas imediações daquela que é a maior central nuclear da Europa, com atividades militares registadas junto à central e na cidade vizinha de Energodar.





"A missão da AIEA chegou à central de Zaporizhia", lê-se na mensagem da agência nuclear ucraniana Energoatom publicada no Telegram.







Os inspetores ficaram retidos no primeiro posto de controlo após os relatos de bombardeamentos.







Durante a manhã, as autoridades russas e ucranianas acusaram-se mutuamente de tentativas de sabotagem desta visita da AIEA.







Apesar das atividades militares, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, tinha comunicado que a visita se manteria e que pretende que esta missão se torne permanente.







Durante a manhã, o responsável tinha vincado que a missão iria continuar apesar dos riscos acrescidos.







"Tendo avaliado os prós e os contras, e tendo vindo de tão longe, não vamos parar", disse Grossi aos jornalistas.







Ao início da tarde de quarta-feira, uma coluna com cerca de 20 carros, metade destes identificados com as siglas da ONU, e uma ambulância, chegou à localidade de Zaporizhia, localizada a cerca de 50 quilómetros em linha reta da central nuclear.



A missão da agência, constituída por 14 pessoas, foi recebida pelo Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no dia anterior em Kiev, tendo deixado a capital na manhã de quarta-feira.