Equipa da ONU vai aos EUA investigar violência policial motivada por racismo

A equipa, designada "mecanismo de peritos encarregados de promover a justiça e a igualdade raciais no contexto da manutenção da ordem", indicou que iria deslocar-se a Washington, Atlanta, Los Angeles, Chicago, Minneapolis e Nova Iorque, ao longo de duas semanas.

Este mecanismo foi criado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, em 2021, um ano depois do assassínio de George Floyd por um polícia branco, para investigar as acusações de violência policial motivada por racismo no mundo.

O grupo de três investigadores independentes vai querer falar com responsáveis governamentais dos EUA aos níveis federal, estadual e local, autoridades policiais, organizações da sociedade civil, bem como pessoas e comunidades afetadas pelo racismo, indicou a estrutura, em comunicado.

Os peritos vão também deslocar-se a locais de detenção.

A visita aos EUA vai decorrer entre 24 de abril e 05 de maio.