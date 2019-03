Equipa de reação rápida partiu para Moçambique

Mário Aleixo - RTP21 Mar, 2019, 06:32 / atualizado em 21 Mar, 2019, 06:32 | Mundo

Essa revelação foi feita na hora da partida para aquele país africano de uma equipa de reação rápida com militares portugueses.



Um grupo coordenado pela proteção civil portuguesa.



João Gomes Cravinho anunciou que se for preciso segue para Moçambique mais ajuda.





O ministro da Defesa esteve na última noite à partida do avião que transportou para aquele país uma equipa de reação rápida com 30 militares portugueses.Também o Presidente da República se despediu dos militares portugueses e aproveitou para dizer que sente o seu homólogo moçambicano mais otimista.Já em Moçambique o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas reunirá esta quinta-feira com os portugueses que se encontram na cidade da Beira, uma das regiões moçambicanas mais afetadas pelo ciclone Idai.Há 30 portugueses desaparecidos mas ainda não há registo de portugueses mortos. Foi o que voltou a garantir o ministro português dos Negócios Estrangeiros.