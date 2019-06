Partilhar o artigo Equipa médica regressada de missão na Beira diz que "as pessoas esqueceram" a tragédia Imprimir o artigo Equipa médica regressada de missão na Beira diz que "as pessoas esqueceram" a tragédia Enviar por email o artigo Equipa médica regressada de missão na Beira diz que "as pessoas esqueceram" a tragédia Aumentar a fonte do artigo Equipa médica regressada de missão na Beira diz que "as pessoas esqueceram" a tragédia Diminuir a fonte do artigo Equipa médica regressada de missão na Beira diz que "as pessoas esqueceram" a tragédia Ouvir o artigo Equipa médica regressada de missão na Beira diz que "as pessoas esqueceram" a tragédia

Tópicos:

Beira, Fernanda, Idai, Moçambique,