Equipas de resgate incansáveis cinco dias após os sismos

Quase cinco dias depois dos terramotos continuam a ser retiradas pessoas com vida debaixo dos escombros. O número total de mortos já ultrapassa os 23 mil e as Nações Unidas acreditam que o número pode subir. Apesar disso, as equipas de resgate trabalham dia e noite para continuar a salvar vidas na Turquia e na Síria.