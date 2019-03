Partilhar o artigo Equipas de socorro preveem salvar todas as pessoas isoladas dentro de três a cinco dias Imprimir o artigo Equipas de socorro preveem salvar todas as pessoas isoladas dentro de três a cinco dias Enviar por email o artigo Equipas de socorro preveem salvar todas as pessoas isoladas dentro de três a cinco dias Aumentar a fonte do artigo Equipas de socorro preveem salvar todas as pessoas isoladas dentro de três a cinco dias Diminuir a fonte do artigo Equipas de socorro preveem salvar todas as pessoas isoladas dentro de três a cinco dias Ouvir o artigo Equipas de socorro preveem salvar todas as pessoas isoladas dentro de três a cinco dias

Tópicos:

Maputo Cláudio, Sofala Manica,