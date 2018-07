Equipas de socorro vão tentar retirar jovens hoje - Responsável

Lusa10 Jul, 2018, 07:35 | Mundo

"Prevemos retirar os quatro rapazes e o seu treinador", disse Narongsak Osottanakorn.

Um médico e três mergulhadores dos comandos da marinha tailandesa, que ficaram junto do grupo, desde que foi encontrado no início da semana passada, vão também sair hoje, acrescentou.

"Esperamos que as condições se mantenham favoráveis", afirmou.

A terceira operação de resgate teve início pelas 10:00 (04:00 em Lisboa) e envolve 19 mergulhadores.

Nos últimos dois dias, oito das crianças presas há duas semanas, na gruta de Tham Luang, em Chiang Rai, no norte da Tailândia, foram resgatadas com sucesso. De acordo com as autoridades, encontram-se "saudáveis".

Os quatro primeiros rapazes retirados no domingo já tiveram um primeiro contacto com as famílias.