Equipas resgataram 60 pessoas nos escombros de um prédio que desabou na Índia

Equipas de resgate continuam à procura de sobreviventes nos escombros do prédio de apartamentos que desabou na Índia. Já foram resgatados perto de 60 sobreviventes durante a madrugada, com as autoridades a acreditarem que outras 20 possam estar ainda soterradas.