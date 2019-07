Equipas retiraram corpos de alipinistas que morrerarm em avalanche nos Himalaias

Lusa03 Jul, 2019, 09:20 | Mundo

Os alpinistas -- quatro britânicos, dois americanos, um indiano e um australiano -- estavam desaparecidos há seis semanas nas montanhas do Nanda Devi, o segundo pico mais alto do país localizado no estado de Uttarakhand (norte).

No final de uma operação longa e perigosa, os socorristas de alta montanha encontraram há 10 dias sete corpos amarrados a uma parede de neve. As buscas foram abandonadas para encontrar a oitava vítima, cuja identidade não foi revelada.

Quatro outros alpinistas britânicos que se tinham separado do grupo principal ajudaram as equipas a localizarem os restantes.

Sendo a área inacessível aos helicópteros, os corpos tiveram de ser levados a pé até ao acampamento base. De lá, quatro deles foram transportados hoje de manhã por via aérea para Pithoragarh, a principal cidade da região.

Os três corpos restantes serão transferidos durante o dia de hoje.

"Vamos agora concluir o processo legal de identificação e as autópsias", disse à Agência France Press Vijay Kumar Jogdande, um funcionário local, acrescentando que só depois as embaixadas estrangeiras serão devidamente informadas.

Os alpinistas desaparecidos tinham comunicado pela última vez no dia 26 de maio, véspera de grandes nevões e de avalanches.

As operações de busca também foram afetadas pelo mau tempo e pelas dificuldades do terreno.