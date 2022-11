"Era de ouro" entre Londres e Pequim acabou, garante Sunak

, afirmou durante o tradicional discurso no Guildhall, sede do gabinete do presidente da câmara de Londres.Referindo-se ao caso do jornalista britânico detido num protesto na China, Sunak reconheceu “queMas neste que foi o seu primeiro grande discurso de política externa enquanto primeiro-ministro, o governante britânico advertiu contra a "retórica da Guerra Fria", sublinhando que a importância global da China não pode ser ignorada.

“Claro que não podemos simplesmente ignorar a importância da China nos assuntos mundiais, desde a estabilidade económica global a problemas como as alterações climáticas”, disse ainda o primeiro-ministro britânico, que optou pela “diplomacia e diálogo” para gerir as relações com Pequim.