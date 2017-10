ERC diz que Madrid fez "golpe de Estado"

Lusa21 Out, 2017, 15:30 | Mundo

"Temos um mandato democrático e legal que suporta tudo o que temos feito desde 27 de setembro de 2015. O Governo espanhol faz um golpe de Estado contra uma maioria legal e democrática", disse, na sua conta de Twitter, a responsável da ERC (republicanos de esquerda), Marta Rovira.

Por sua parte, a primeira secretária da mesa do parlamento regional e deputada da ERC, Anna Simó, referiu, também através do Twitter: "Não nos dobrarão", após terem sido anunciadas, pelo presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, as medidas adotadas no âmbito da aplicação do artigo 155.º da Constituição espanhola.

A ERC é um dos partidos que apoia o governo catalão, na coligação Junts pel Sí (JxSí), formada também por independentistas de centro.

O Governo espanhol decidiu hoje assumir a gestão corrente do executivo regional da Catalunha, o que inclui a competência de dissolver o parlamento regional e convocar eleições no prazo de seis meses.

As medidas foram acordadas entre o executivo de Madrid, o PSOE (líder da oposição ao Partido Popular, no governo) e com o Cidadãos.