Erdoğan denuncia impunidade dos assassinos de Khashoggi

Washington Post e citada no Em declaração publicada noe citada no diário Hürryiet , o presidente turco Recep Tayyip Erdoğan considerava o assassínio do jornalista como o acontecimento mais controverso para a História do século XXI, com excepção dos atentados do 11 de setembro contra as Torres Gémeas de Nova Iorque.





Para fundamentar este superlativo, Erdoğan explica: "Nenhum outro acontecimento desde o 9/11 apresentou uma ameaça tão séria como este à ordem internacional ou pôs em causa as convenções que o mundo chegou a considerar garantidas".





O presidente turco afirma também que as autoridades do seu país partilharam com a Arábia Saudita o que sabiam sobre o assassínio de Kahshoggi, bem como com outros países e com a investigação internacional levada a cabo sob a égide da ONU e sob orientação da sua da relatora especial para execuções extrajudiciais, Agnes Callamard.



Erdoğan lembra que a Turquia solicitou à Arábia Saudita a extradição dos assassinos de Khashoggi e sublinha que, apesar do sucedido, Riade continua a ser um “aliado”.



“A Turquia sempre considerou e continua a considerar o reino [saudita] como amigo e aliado. A minha administração fez uma distinção clara e inconfundível entre os criminosos que assassinaram Khashoggi e o rei Salman e os seus leais súbditos”, declarou o presidente turco.



Erdoğan salienta, por sua vez, que o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi foi um “abuso flagrante de imunidade diplomática”, uma vez que “os assassinos viajaram com passaportes diplomáticos e transformaram um edifício diplomático numa cena de crime”.



O presidente da Turquia considera ser ainda mais grave “a impunidade que alguns dos assassinos parecem gozar no reino” e acusa o processo judicial de carecer de transparência.



“A falta de acesso público às audiências e a alegação de que alguns dos homicidas de Khashoggi gozam de liberdade defraudam as expectativas da comunidade internacional e mancham a imagem da Arábia Saudita – algo que a Turquia, enquanto amiga e aliada, não deseja”, argumenta Erdoğan.



Erdoğan garante que a Turquia irá dar continuidade aos esforços no sentido de esclarecer o homicídio do jornalista saudita. “É do nosso interesse, bem como da humanidade, garantir que tais crimes não sejam cometidos em mais nenhum lugar. Combater a impunidade é a maneira mais fácil de atingir esse objetivo. Devemos isso à família de Jamal”, rematou o presidente turco.

Príncipe saudita assume culpa

Na passada segunda-feira, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita admitiu ser responsável pela morte de Khashoggi. Num documentário norte-americano intitulado “O príncipe herdeiro da Arábia Saudita” – que estreia esta terça-feira – Mohammed bin Salman quebrou o silêncio e assumiu a culpa.



"Aconteceu sob a minha supervisão. Assumo toda a responsabilidade, porque aconteceu sob a minha supervisão", admitiu o príncipe saudita no documentário.





No entanto, Salman negou ter ordenado o homicídio e argumentou que a morte de Khashoggi foi “um erro”.







No próximo dia 2 de outubro perfaz um ano da morte de Jamal Khashoggi, o jornalista saudita, colunista do Washington Post e crítico de Riade, que foi assassinado.



O reino saudita, inicialmente, negava ter qualquer conhecimento sobre o desaparecimento de Khashoggi. Só mais tarde acabou por admitir que o jornalista de 59 anos foi assassinado e desmembrado dentro das instalações do Consulado saudita, em Istambul.



Os restos mortais de Jamal Khashoggi nunca foram encontrados.