Erdogan aceita receber primeiro-ministro sueco para discutir adesão à NATO

“O novo primeiro-ministro da Suécia pediu para ser recebido. E eu disse: marquem na agenda, ele que venha”, disse o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, citado por vários órgãos de comunicação da Turquia.



Ainda não há data para esta visita de Kristersson à Turquia. O novo primeiro-ministro sueco foi eleito na última segunda-feira, tendo alcançado uma maioria absoluta no Parlamento, com a ajuda dos votos da extrema-direita.



Nos últimos meses, Ancara tem ameaçado bloquear a entrada de Suécia e Finlândia na NATO. Erdogan alertou em várias ocasiões que não irá ratificar a adesão dos dois países enquanto estes não responderem aos pedidos de extradição apresentados pela Turquia.



Erdogan tem acusado Helsínquia e Estocolmo de protegerem combatentes curdos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e das Unidades de Proteção do Povo (YPG), que a Turquia designa como forças terroristas.



“Esses terroristas (…) têm de ser detidos e entregues”, vincou o líder turco.



Até ao momento, 28 Estados-membros da NATO – incluindo Portugal - já ratificaram a adesão da Suécia e Finlândia à NATO. A Turquia e a Hungria são os únicos países que ainda não deram ‘luz verde’ à entrada dos novos Estados-membros.



O pedido de adesão dos dois países nórdicos foi apresentado em junho, durante a cimeira da NATO que decorreu em Madrid. Após várias décadas de neutralidade, mesmo durante a Guerra Fria, a Finlândia e a Suécia procuram agora alinhar-se com a Aliança Atlântica no contexto da invasão russa da Ucrânia.



No início de outubro, o presidente turco levantou a possibilidade de ratificar a entrada da Finlândia na NATO, mas não a da Suécia. Erdogan alegava que o Governo sueco ainda não tinha cumprido com o acordo estabelecido na cimeira da NATO, de combate ao “terrorismo curdo”.



Em resposta, o presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, rejeitou essa hipótese. “Iniciámos este processo com a Suécia e vamos prossegui-lo com a Suécia”, afirmou. A especulação sobre a admissão da Finlândia antes da Suécia “é algo que serve os interesses de outros, e não os nossos”, acrescentou em declarações aos media nacionais.