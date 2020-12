Erdogan apela ao Iraque para combater o "inimigo comum" PKK

A Turquia efetua regularmente ataques aéreos contra as bases recuadas do PKK nas zonas montanhosas do norte do Iraque, onde a guerrilha curda do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) possui campos de treino e esconderijos de armamento. Por vezes, as forças especiais turcas protagonizam incursões de amplitude limitada.

As operações turcas, a última efetuada em junho, suscitam tensões com o Governo iraquiano, mas Erdogan tem repetido que o seu país poderá "ocupar-se" do PKK no norte do Iraque caso Bagdad não esteja "em condições de o fazer".

O PKK desencadeou em 1984 uma guerrilha no sudeste turco, com maioria de população curda, que provocou mais de 40.000 mortos, entre combatentes, forças turcas e população civil. A organização é considerada "terrorista" pela Turquia, Estados Unidos e União Europeia.

"Estamos empenhados em prosseguir o nosso combate contra os nossos inimigos comuns", declarou Erdogan em Ancara numa conferência de imprensa conjunta com Kazimi, ao citar o PKK e ainda o grupo `jihadista` Estado Islâmico (EI).

"A nossa região apenas regressará à paz quando o terrorismo for esmagado. O nosso combate vai prosseguir até à erradicação dos gangues terroristas", acrescentou.

Kazimi, que efetuou a sua primeira visita a Ancara após assumir funções em maio, afirmou por sua vez que Bagdad "condena todas as ações que atentem contra a Turquia ou que partam de território iraquiano para atacar a Turquia".

"Não será permitido que nenhum grupo utilize o território do Iraque para ameaçar os seus vizinhos", afirmou.

"Nós colaboramos com a Turquia para enfrentar esses grupos, seja o EI ou qualquer outra organização que ameace a segurança regional".

"Recentemente adotámos medidas importantes nesse sentido em Sinjar [norte do Iraque] e vamos ainda impedir esses grupos de entrarem no Iraque através da fronteira com a Síria", assegurou.

A Turquia protagonizou desde 2016 três intervenções militares no norte da Síria para combater a milícia local curda Unidades de Proteção do Povo (YPG), e mantém uma importante força militar na fronteira norte deste país, fraturado desde 2011 por uma guerra civil.

Ancara também apoia militarmente os grupos rebeldes que combatem as forças do Presidente sírio Bashar al-Assad.

Estas zonas estão submetidas à influência de Ancara devido à sua presença militar, e particularmente pela sua dependência económica face à Turquia.