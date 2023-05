Erdogan convoca apoiantes e aponta "preço a pagar" em caso de derrota

Num bairro historicamente conservador em Istambul, o chefe de Estado turco, filho daquela cidade e há 20 anos no poder, dirigiu-se aos seus eleitores antes de inaugurar uma mesquita, mais uma entre as milhares erguidas durante o seu longo mandato, noticiou a agência France-Presse (AFP).

A oposição avança na campanha eleitoral movida pela "vingança e ganância", frisou Erdogan perante milhares de apoiantes incondicionais e outras tantas bandeiras vermelhas.

E acrescentou: "Lembre-se, você pode ter que pagar um preço muito alto se perdermos".

As sondagens dão ao seu principal rival, Kemal Kiliçdaroglu, presidente do Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata) e líder da oposição com uma frente unida de seis partidos, uma ligeira vantagem para a eleição presidencial de domingo.

A desistência na quinta-feira de um dos quatro candidatos, Muharrem Ince, deve jogar a seu favor, acreditam os analistas.

Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos, os dois primeiros defrontam-se numa segunda volta, em 28 de maio.

Recep Tayyip Erdogan, que viu a sua popularidade minada pela crise económica que atinge o país de 85 milhões de habitantes, foi evasivo e reservado na quinta-feira à noite em relação aos resultados.

"As urnas nos dirão no domingo", respondeu a um jornalista que lhe perguntou sobre a sua possível vitória.

O chefe de Estado, de 69 anos, também admitiu ter dificuldade em convencer os jovens, 5,2 milhões dos quais vão votar pela primeira vez no domingo, que não conheceram os anos 1990 e, segundo o líder turco, o caos e a corrupção que marcaram os governos de coligação.

Além de ter perdido o apoio de jovens ávidos por uma vida melhor, Erdogan também viu escapar segmentos-chave da população nos últimos anos.

Quanto aos curdos, que aplaudiram os seus esforços de democratização durante os seus primeiros anos, também devem virar a maioria para Kemal Kiliçdaroglu.

Por isso, reunir os seus apoiantes nacionalistas e religiosos mais incondicionais para que não deixem de ir às urnas é essencial para o chefe do Estado islâmico-conservador.

Segundo os analistas, o futuro democrático da Turquia, membro da NATO, está em jogo.

"Ou Erdogan perde, dando à Turquia a hipótese de restaurar a democracia, ou vencerá e provavelmente permanecerá no poder para o resto de sua vida", destacou Soner Cagaptay, investigador sénior do Washington Institute.

Perante o descontentamento de parte da sociedade, Kemal Kiliçdaroglu, candidato indicado no início de março, construiu a sua campanha com mensagens positivas, evitando ataques pessoais a Erdogan para se focar em promessas de melhorias económicas e liberdades.

"Vocês estão preparados para as mudanças?", sublinhou hoje o principal opositor de Erdogan durante uma ação de campanha em Ancara, com um ar combativo apesar da chuva torrencial.

Fonte do seu partido, evocando ameaças credíveis, confirmou à AFP que o candidato estava a utilizar hoje um colete à prova de balas por baixo do fato, para as duas ações do dia.

Kemal Kiliçdaroglu cercou-se de economistas que têm a confiança dos investidores ocidentais, bem como de ex-aliados de Erdogan para também visar um eleitorado nacionalista e conservador.

O candidato turco também denunciou a interferência eleitoral russa na quinta-feira, acusação "firmemente" negada na sexta-feira pelo Kremlin.

Perto de 61 milhões de eleitores vão decidir o futuro do país, incluindo mais de três milhões de turcos que vivem fora do seu país, incluindo em Portugal, que votaram antecipadamente.