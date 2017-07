Erdogan diz que a Turquia perde tempo com a UE

Jorge Almeida - RTP 12 Jul, 2017, 11:19 / atualizado em 12 Jul, 2017, 11:20 | Mundo

A entrevista com o Presidente Erdogan acontece quando a Turquia está novamente debaixo dos olhares da comunidade internacional.



No passado dia 5 de julho foi detida Idil Eser, a representante no país da Amnistia Internacional, juntamente com sete ativistas dos Direitos Humanos e dois formadores.







Os dez são acusados de ser membros de uma organização terrorista armada, o que é repudiado pela AI.

“União Europeia faz-nos perder tempo”

Para Erdogan chegou-se ao final da linha no que diz respeito à entrada do país na União Europeia.



"Se a UE, sem rodeios, disser não queremos aceitar a Turquia, isso vai trazer um novo vigor ao país. Em seguida, iniciaremos o nosso plano B e C”.







Erdogan joga ao ataque com as palavras. Lembra que a maioria dos turcos já não quer pertencer à União Europeia e acha que a abordagem de Bruxelas foi desonesta.



"Apesar de tudo, vamos continuar a ser sinceros com a UE por mais algum tempo. Vamos ver o que isso vai trazer”, afirmou o Presidente.

“Só dois jornalistas estão presos”

Desde a tentativa de golpe militar, a 15 de julho de 2016, a Turquia encerrou 160 órgãos de comunicação social e 2500 jornalistas foram despedidos.



De acordo com o Comité de Proteção de Jornalistas, a Turquia é o país do mundo com mais profissionais da comunicação atrás das grades.



Recep Tayyip Erdogan contesta estes dados e afirma na entrevista à BBC: “Você agora está a falar mais do que eu - tem mais liberdade do que eu. Você não me concede o direito à liberdade. Está a fazer-me uma entrevista e não me dá oportunidade de falar”.







"Ninguém está preso por causa do jornalismo, temos de reconhecer isso. Os jornalistas da oposição escrevem muitos artigos insultuosos sobre mim”.



O Presidente turco diz que apenas dois jornalistas com carteira profissional estão neste momento presos e acusa os outros de não serem jornalistas e colaborarem com organizações terroristas.

Turquia quer extradição de Gulen

Nos últimos 12 meses vigorou o estado de emergência no país. Mais de 50 mil pessoas foram detidas e mais de 140 mil foram despedidas ou suspensas das funções que exerciam, por suspeita de estarem ligadas a Fethullah Gulen.







O clérigo islâmico, que reside nos Estados Unidos, é acusado de estar por detrás da tentativa de golpe de julho do ano passado. A Turquia pede desde então a sua extradição.



Nas últimas declarações à agência Reuters, Gulen disse-se disposto a aceitar a extradição, caso esta seja decidida pelos Estados Unidos, e negou as acusações turcas de que está a tentar fugir para o Canadá.