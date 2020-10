Erdogan diz que cessar-fogo passa por retirada arménia

"Um cessar-fogo duradouro nessa região é tributário de uma retirada arménia de todo o território do Azerbaijão", disse Erdogan no parlamento turco.

Intensos combates opõem desde domingo forças arménias e azeris no Nagorno-Karabakh, região do Azerbaijão controlada por separatistas apoiados pela Arménia.

Os Presidentes da Rússia, Vladimir Putin, dos Estados Unidos, Donald Trump, e de França, Emmanuel Macron, apelaram hoje num comunicado comum para "a cessação imediata das hostilidades" no Nagorno-Karabakh.

Erdogan, que discursou antes de este apelo ser anunciado, acusou os Estados Unidos, a Rússia e França, membros do chamado grupo de Minsk, ter terem "ignorado durante 30 anos" o problema do Nagorno-Karabakh.

"O seu apelo, agora, para um cessar-fogo é inaceitável", disse o chefe de Estado turco.

A Turquia afirmou na terça-feira determinação de ajudar o Azerbaijão a "recuperar as suas terras ocupadas" no enclave e Erdogan defendeu o fim "da ocupação" arménia do Nagorno-Karabakh.

O enclave foi palco de um conflito armado separatista no início dos anos 1990, que terminou em 1994 com a assinatura de um cessar-fogo, ainda em vigor, apesar de violações de ambas as partes.

Até hoje, contudo, os dois países não chegaram a acordo quanto ao estatuto da região, situada numa zona estratégica, entre o Irão, a Rússia e a Turquia.