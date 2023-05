Erdogan e Kiliçdaroglu medem forças. Eleições turcas a caminho da segunda volta

Para o comentador de assuntos internacionais da Antena 1 Filipe Vasconcelos Romão, um cenário de segunda volta pode ser vantajoso para Erdogan.

Recep Tayyip Erdogan está com 49,3 por cento dos votos, mais quatro pontos percentuais do que o principal candidato da oposição, Kemal Kiliçdaroglu.Ainda sem vitória, a noite foi de festa para os apoiantes do atual presidente, como conta o enviado especial da Antena 1 à Turquia, Luís Peixoto.