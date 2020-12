Erdogan espera que a Franca" se desembarace" de Macron "o mais cedo possível"

"Macron é um problema para a França. Com Macron, a França vive um período muito perigoso. Espero que a França se desembarace do problema Macron o mais cedo possível", declarou Erdogan aos jornalistas em Istambul, após ter participado na oração de sexta-feira na ex-catedral de Santa Sofia, e que desde julho se tornou de novo numa mesquita, como sucedeu durante o império otomano.

As relações entre a Turquia e a França degradaram-se progressivamente desde 2019, em particular devido a divergências em trono da Síria, da Líbia, do Mediterrâneo oriental, e mais recentemente no decurso do conflito entre a Arménia e o Azerbaijão no Nagorno-Karabakh.

As tensões exacerbaram-se em outubro quando Erdogan questionou a "saúde mental" de Macron, acusando-o de promover uma "campanha de ódio" contra o islão por ter defendido o direito de caricaturar o profeta Maomé e pelo seu discurso contra o "separatismo" islamita em França.

Erdogan considerou ainda que a França -- que copreside ao Grupo de Minsk destinado a promover um acordo no conflito que opõe a Arménia e o Azerbaijão -- "perdeu a sua função de mediador" após o Senado e o parlamento francês terem adotado resoluções favoráveis a um reconhecimento do Nagorno-Karabakh, o enclave de maioria arménia em território azeri.

"O meu caro amigo Aliev, [o Presidente do Azerbaijão Ilham Aliev] deu um conselho aos franceses ao dizer-lhes que, se amam tanto os arménios, apenas têm de lhes oferecer Marselha. Eu também lhes transmito esse conselho", acrescentou.

Numa aparente alusão às ações do Governo turco e às suas consequências, Macron afirmou em setembro que "o povo turco, que é um grande povo, merece outra coisa".

Ancara criticou veementemente estas declarações, entendidas como uma tentativa de mobilizar o povo turco contra o Presidente Erdogan.