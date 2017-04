Erdogan fala em "decisão histórica" e pede "respeito pelo resultado"

RTP 16 Abr, 2017, 21:17 / atualizado em 16 Abr, 2017, 22:04 | Mundo

Erdogan considerou que os resultados oficiais demonstram que o referendo destinado a reforçar os poderes presidenciais venceu com uma margem de 1,3 milhões de votos, com uma taxa de participação "de 86 por cento".

O Presidente turco assumiu um tom conciliatório em declarações aos jornalistas em Istambul, numa referência aos resultados do referendo que hoje decorreu no país euroasiático.

No entanto, avisou os críticos que "menosprezam" o resultado da consulta "que não o devem fazer, porque será em vão".

O Presidente turco agradeceu aos eleitores, independentemente da sua opção de voto.

As principais forças da oposição já denunciaram uma fraude eleitoral e prometeram contestar os resultados que apontavam para uma vitória do "sim" com 51,35%, quando estavam contados 99,17% dos votos.

Numa referência à reintrodução da pena de morte, um tema que regressou à atualidade política turca na sequência do sangrento e fracassado golpe de Estado de julho de 2016, considerou que a questão "deverá ser discutida" com os líderes políticos do país, e eventualmente necessitar de um referendo.

Ao responder a uma multidão em Istambul que gritava “pena de morte”, disse que “agora vou discutir essa questão com [o primeiro-ministro Binali] Yildirim”.



Se a oposição apoiar o restabelecimento da pena de morte, “então vou aprovar” essa medida, afirmou, mas caso não o deseje “então organizaremos um novo referendo”. Vitória da reforma constitucional

O primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, reivindicou a vitória do “sim” no referendo de hoje sobre uma reforma constitucional, que reforça os poderes do Presidente Recep Tayyip Erdogan.



"Meus caros concidadãos, de acordo com os resultados não oficiais, o referendo para a presidencialização do sistema terminou com [uma vitória do] Sim", disse Yildirim num discurso de vitória na sede do seu partido, o AKP, em Ancara.



“Com este voto, foi aberta uma nova página da nossa democracia”, prosseguiu o chefe do Governo. “Este referendo não tem derrotados. O vencedor, é a Turquia”.



“Agora, chegou o momento da solidariedade, da unidade, de sermos, todos juntos, pela Turquia”, acrescentou.



Particularmente virulenta, a campanha pelo referendo polarizou um país já profundamente dividido em torno da figura de Erdogan. Alterações à Constituição

A vitória do “sim” permite concretizar 18 reformas constitucionais que dão ao Presidente o poder para designar ministros e altos responsáveis oficiais, nomear metade dos membros da mais alta instância judicial do país (HSIK), declarar o estado de emergência e emitir decretos.



A aprovação das alterações à Constituição, que se aplicariam desde 2019, poderiam permitir a Erdogan governar até 2029 (dois mandatos) ou até 2034, na eventualidade de um terceiro mandato.



Primeiro-ministro durante 11 anos, desde 2003 e um ano após o seu islamita-conservador Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP, no poder) ter garantido a primeira maioria absoluta, Erdogan foi eleito Presidente em 2014 para um mandato de cinco anos e registou uma atividade política muito mais visível que os seus antecessores, apesar de a Constituição ainda lhe conferir uma função neutral.



Erdogan argumenta que foi o primeiro presidente da Turquia a ser diretamente eleito por sufrágio universal – na República fundada por Mustafa Kemal Tatatürk em 1923 os chefes de Estados foram eleitos até 2014 pelo parlamento –, possuindo dessa forma uma legitimidade que os seus predecessores não podiam reivindicar.

C/Lusa