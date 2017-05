Erdogan lança ultimato à União Europeia: reabram a integração ou adeus

Paulo Alexandre Amaral, RTP 02 Mai, 2017, 20:57 / atualizado em 02 Mai, 2017, 21:41 | Mundo

Numa fase em que está a fazer tudo o que é possível para reforçar os seus poderes presidenciais, Erdogan diz aos responsáveis europeus que “não têm outra escolha que não abrir os capítulos [da negociação] que ainda não foram abertos”.



O processo de adesão estacionou há muitos meses num braço-de-ferro entre turcos e europeus. Desde que foi aberto o dossier em 2005, apenas 16 dos 35 capítulos da adesão foram objeto de análise. O último em Junho passado.



“Se vocês os abrirem, tudo bem. Se não, adeus”, declarou o presidente turco, recentemente reforçado com um referendo que lhe foi marginalmente favorável nos 51,45 por cento; de qualquer modo, uma vontade popular que lhe garante novos poderes.



A Constituição determinava que o presidente se desvinculasse do partido que o apoiava. Com esta reforma, Erdogan regressa ao seio do AKP, que co-fundou em 2001 e que dominou a cena política turca na última década e meia.Trata-se de uma declaração inquietante, que coloca à Europa a perspectiva de assinar de cruz perante a marcha da reforma que o líder turco pôs já em marcha, nomeadamente o desaparecimento da figura do primeiro-ministro e o reforço dos seus poderes também com a própria reintegração no partido islâmico-conservador AKP, onde recuperará o apoio das suas hostes.



Erdogan tem ainda na manga a possibilidade de vir a realizar um referendo com vista a decidir a adesão à União Europeia. Se juntarmos a este cenário a reintrodução da pena de morte, vista por Bruxelas como uma linha vermelha que a Turquia não poderá em nenhuma circunstância ultrapassar, os prognósticos de uma futura adesão da Turquia têm poucas possibilidades de vir a concretizar-se.



Mas perder um aliado como Ancara representa para a União um problema que não é de menosprezar numa altura em que a Europa se confronta com o problema dos fluxos migratórios do Médio Oriente e Norte de África.



A Turquia tem funcionado como um tampão para os recém-chegados ao continente e ver Erdogan a concretizar a ameaça, já expressa por várias vezes, de abrir as suas fronteiras, poderia originar o caos no seio dos 27, que, mesmo nestas circunstâncias mais ou menos controladas, já se deparam com grandes dificuldades para resolver a crise de refugiados.



Ponderando todas esta ameaça de ruptura, os actuais timoneiros da Europa não se atrevem a cortar definitivamente os laços com Erdogan, nem mesmo depois das críticas de vários líderes europeus às purgas levadas a cabo por Erdogan desde o golpe falhado de 15 de Julho passado. Prova disso mesmo é o desejo do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, de vir a reunir-se com Recep Tayyip Erdogan à margem da cimeira da NATO, marcada para 25 de Maio em Bruxelas.



O chefe da diplomacia turca, Mevlut Cavusoglu, fez também saber, por seu lado, que as duas partes deverão encontrar-se na capital belga, sem prejuízo de se marcar uma cimeira Turquia-UE.