Erdogan proclama vitória, oposição aponta irregularidades

Numa eleição disputada: quase 90 por cento dos 59 milhões de eleitores de turcos foram às urnas e perto de 25 milhões votaram em Erdogan.



Muharrem Ince, o segundo candidato mais votado, ficou-se pelos 30 por cento. Meral Aksener, a única mulher na corrid e Selahatin Demirtas arrecadaram perto de 8 por cento dos votos cada um.



A oposição queixa-se de irregularidades na contagem.



Na votação para o parlamento a grande surpresa foi o partido pro curdo, HDP, que superou os 10 por cento. Ainda ameaçou a maioria da coligação Aliança do Povo, onde está o partido de Erdogan.



Mas a coligação conseguiu eleger mais de 300 num total de 600 deputados.



Com o referendo do ano passado a Turquia passou do sistema parlamentar para uma presidência executiva. O cargo de primeiro ministro foi eliminado e assim o chefe de Estado passa a ter poderes reforçados.



Pode nomear e destituir ministros, decretar o estado de emergência, nomear juízes, e até pode dissolver o Parlamento.