Erdogan procura estreitar laços em reunião com Tsipras

RTP06 Fev, 2019, 17:20 | Mundo

“As nossas expectativas em relação à Grécia é que o país não venha a tornar-se um abrigo onde os terroristas do FETÖ (de Fethullah Gulen, exilado nos EUA), PKK, DHKP-PC encontrem refúgio”, considerou Erdogan durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro grego Alexis Tsipras em Ancara.







A Turquia refere-se ao grupo de apoiantes de Fethullah Gulen como organização terrorista, usando a designação FETÖ. A questão do terrorismo pontifica aliás em todas as agendas turcas dos últimos anos.





Erdogan continua a apontar Gulen como a cabeça do golpe falhado de julho de 2016 e já exigiu aos Estados Unidos a extradição do líder religioso que tem sido um incómodo para o governo turco. A Atenas também requereu que sejam enviados para a Turquia os apoiantes do imã que encontraram refúgio no país.





Esquivando-se à questão, Tsipras argumentou com a necessidade de respeitar as questões do direito, admitindo contudo que a Grécia não apoia golpes de Estado, valorizando antes os processos legítimos das democracias.





As questões económicas foram igualmente abordadas por Erdogan, que manifestou o desejo de “melhorar e fazer crescer as relações bilaterais em todos os sectores com o aliado que é a Grécia”. As relações económicas, sublinhou, estão ainda por atingir esse nível satisfatório.





“Mantemos trocas na ordem dos 3,5 mil milhões, mas esse não é um patamar desejável entre a Turquia e a Grécia”, lamentou o líder turco.





A imigração ilegal também mereceu a atenção do lado turco, com Erdogan a assinalar a pesada factura que o país está a pagar pelos cerca de quatro milhões de deslocados que vivem no país em campos de refugiados.







Em causa está o acordo assinado em 2016 com as autoridades da União Europeia, com o presidente a alertar as autoridades europeias para a necessidade de cumprirem a sua parte de um contrato que tem permitido desencorajar as travessias no Mar Egeu, nomeadamente através do travão aplicado ao tráfico de seres humanos.







A contrapartida exigida por Ancara está ainda relacionada com o desejo antigo da Turquia, de apresentar a candidatura à UE e à implementação de um regime mais fluído de vistos europeus para os cidadãos turcos.





O primeiro-ministro grego deixou claro que o diálogo com a Turquia estabelece uma parceria “sincera” e “especial” com aquele país, permitindo construir uma agenda positiva nas relações entre ambos. A segurança é um dos departamentos em que Tsipras disse pretender estreitar essa cooperação.