Erdogan reeleito na Turquia promete dar luta ao terrorismo

Foto: Epa/Eerdam Sahin

A confirmação do resultado foi dada pelo presidente do conselho eleitoral, Sadi Guven: vitória à primeira volta de Erdogan nas eleições em que a Aliança do Povo, partido do presidente alcançou a maioria no parlamento.



No discurso da vitória o presidente reeleito pediu aos adversários para respeitarem o resultado.



Erdogan prometeu ainda reforçar a luta contra o terrorismo.



O correspondente da Antena 1 na Turquia, José Pedro Tavares, revelou os números do ato eleitoral deste domingo.





Ecos que chegam da Turquia

Os cidadãos turcos votaram no domingo num duplo escrutínio, presidencial e legislativo, muito disputado entre Erdogan, que domina a cena política turca há 15 anos, e uma oposição determinada a impedi-lo de continuar no poder.















“De acordo com os resultados, parece que Recep Tayyip Erdogan venceu com maioria absoluta dos votos válidos”, o que lhe permite ser reeleito à primeira volta, disse o diretor do Alto Comité Eleitoral (YSK), Sadi Güven, numa conferência de imprensa em Ancara.A declaração do dirigente do YSK foi recebida com gritos de alegria na sede do partido do Presidente turco, o AKP, segundo a agência francesa AFP no local.Güven indicou que 97,7% dos votos foram registados no sistema informático do YSK, precisando que os boletins que ainda não foram contabilizados não eram em número suficiente para retirar a Erdogan a maioria absoluta.O diretor do YSK não avançou o resultado final das presidenciais, mas a agência noticiosa estatal Anadolu afirma que Erdogan venceu o escrutínio com cerca de 52,5% dos votos, segundo resultados parciais após a contagem da quase totalidade dos boletins de voto.