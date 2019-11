Erdogan responde a Macron: "Deve verificar a sua própria morte cerebral"

deve, primeiro, verificar a sua própria morte cerebral”, declarou Tayyip Erdogan durante uma cerimónia numa universidade de Istambul.



"As afirmações de Macron são o reflexo de um entendimento doentio e superficial", acrescentou o líder turco, defendendo que não cabe ao Presidente francês decidir se a Turquia deve permanecer na NATO ou ser expulsa. "Senhor Macron, Presidente da França, estou a dizer-lhe isto a partir da Turquia e vou dizê-lo na NATO também:", declarou Tayyip Erdogan durante uma cerimónia numa universidade de Istambul. Tayyip Erdogan e Emmanuel Macron vão estar entre os líderes presentes na cimeira da aliança atlântica que decorrerá a 4 de dezembro no Reino Unido.



Numa entrevista dada este mês, o Presidente da França apontou o que considera ser uma falta de coordenação estratégica entre os aliados europeus, por um lado, e os Estados Unidos e a Turquia, por outro.



Na altura, Macron argumentou também que a Turquia não deveria esperar solidariedade nem apoio dos seus aliados depois de ter levado a cabo uma ofensiva na Síria que originou vários mortos e milhares de deslocados, criticando ainda a incapacidade da NATO para agir contra essa ofensiva.

Ainda sobre Macron, Erdogan disse ter-lhe explicado “muitas vezes as ameaças a que estamos expostos por parte da Síria”, algo que o homólogo “nunca compreendeu”.



“Acreditem, ele é muito inexperiente. Não sabe o que é lutar contra o terrorismo. É por isso que o movimento dos coletes amarelos se espalhou por toda a França. Ele falhou em garantir os direitos dos próprios cidadãos”.



O Presidente da Turquia aproveitou para questionar as motivações das forças militares francesas presentes na Síria. “O que estão a fazer lá? Não têm o direito de lá estar. Não foram convidadas pelo regime”, frisou.



Tayyip Erdogan lançou também avisos aos Estados Unidos e à Rússia, com quem a Turquia fez acordos separados para terminar a ofensiva que tinha iniciado na Síria.



Relembrando que as Unidades de Proteção Popular, organização armada curda, causaram recentemente a morte de dois militares turcos, o Presidente da Turquia ameaçou retomar uma operação na Síria caso os curdos conduzam novos ataques. “Não podemos tolerar isto para sempre”, defendeu.



A Turquia tem-se recusado a apoiar um plano de defesa da NATO para os Países Bálticos e a Polónia a menos que receba mais apoio político contra as Unidades de Proteção Popular no norte da Síria.

Mevlut Cavusoglu, ministro turco dos Negócios Estrangeiros, foi um dos que se juntaram ao Presidente Erdogan para responder a Emmanuel Macron, defendendo que este “está a tentar ser o líder da Europa”.



“[Macron] é patrocinador do terrorismo e abriga-o constantemente no Eliseu”, declarou o ministro, referindo-se ao apoio de Macron às forças curdas que a Turquia classifica como uma organização terrorista.



Durante a ofensiva turca a norte da Síria, o Presidente francês acolheu Jihane Ahmed, porta-voz das Forças Democráticas Sírias, para demonstrar o apoio de França à luta dos curdos contra o autoproclamado Estado Islâmico na Síria.



