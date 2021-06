Eriksen vai ter desfibrilhador cardíaco subcutâneo implantado

"Após diversos exames ao coração realizados por Christian, foi decidido que ele deveria usar um desfibrilador subcutâneo", conhecido pela sigla DAI (desfibrilhador automático implantado), infirmou a DBU, em comunicado.

A DBU explica ainda que tal dispositivo "é necessário após um enfarte por causa dos distúrbios no ritmo cardíaco".

Eriksen, de 29 anos, que alinha nos italianos do Inter Milão, colapsou no relvado, pouco antes do intervalo do encontro entre Dinamarca e Finlândia, que viria a ser suspenso e, posteriormente, retomado, terminando com a vitória finlandesa por 1-0.