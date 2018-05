Erro informático terá provocado a morte de 270 mulheres por cancro da mama no Reino Unido

RTP02 Mai, 2018, 15:51 / atualizado em 02 Mai, 2018, 15:53 | Mundo

No Reino Unido, as mulheres com idades entre os 50 e os 70 anos podem fazer mamografias gratuitamente, de três em três anos.



O ministro da Saúde Jeremy Hunt admitiu no Parlamento que cerca de 450 mil mulheres com idades entre os 68 e os 71 não foram alertadas, como era suposto, para a realização de mamografias. Tudo por causa de uma falha no algoritmo do programa que devia alertar e enviar notificações para a realização dessas mamografias.



"Para elas e outras é perturbador saber que não receberam o convite para o exame no momento certo e é devastador saber que podem ter perdido ou estão prestes a perder alguém que amam por causa de incompetência administrativa", disse o ministro.



Ainda de acordo com este responsável, depois de identificado o problema, foi realizada uma estimativa para o impacto do erro. Modelos realizados por computador apontam para que entre 135 a 270 mulheres tenham morrido.



O Serviço Nacional de Saúde britânico vai agora chamar todas as utentes que já deviam ter sido notificadas.