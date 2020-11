Erro policial levou à expulsão de 197 migrantes nas Canárias

A expulsão de 197 migrantes do cais de Arguineguín incitou uma tempestade política. O Ministério do Interior já abriu uma investigação ao ocorrido e acelerou a inauguração de um centro de acolhimento temporário nas instalações militares de Barranco Seco, na ilha de Grande Canária.Embora esta quarta-feira o Ministério do Interior tenha insistido que as investigações estavam ainda numa fase inicial e os factos não tinham sido ainda esclarecidos, outras fontes governamentais e policiais apontaram para um duplo erro policial como causa do incidente.Segundo estas fontes,. Fontes sindicais falam de um "possível motim", que o Ministério do Interior negou.Apesar de não terem recebido uma resposta, a polícia decidiu prosseguir com a decisão de despejo.Por sua vez, fontes do Gabinete do Secretário de Estado para as Migrações garantiram ao jornal espanhol El País que. “Se tivesse existido, teria sido seguido o protocolo habitual”, responderam, referindo-se à procura de assistência.

A mesma fonte garantiu, porém, que assim que souberam da notícia, os migrantes em causa foram abrigados em estabelecimentos hoteleiros na ilha.

A este alegado erro policial, as mesmas fontes consultadas pelo jornal apontam um segundo:

“Erro de coordenação”

O presidente regional das Canárias, Anselmo Pestana, declarou à agência de notícias EFE que nem ele próprio, nem a sua equipa, deram ordem para a expulsão dos migrantes do cais de Arguineguín.”, admitiu Pestana. “”, sublinhou. “Precisamos de encontrar uma solução para o porto [de Arguineguín], que todos sabem que está saturado”, destacou o presidente das Canárias.O incidente de terça-feira veio alimentar uma crescente crise humanitária e política nas ilhas Canárias, onde chegaram cerca de oito mil migrantes apenas no mês passado.O Ministério da Defesa já anunciou que disponibilizou recursos para acolher mais 200 migrantes, mas na quarta-feira estavam ainda mais de dois mil migrantes a viver em condições precárias no cais de Arguineguín.As ilhas Canárias tornaram-se a principal porta de entrada para milhares de migrantes em Espanha. De acordo com dados do Ministério do Interior,

As chegadas por mar representam 95,5 por cento de todas as chegadas de migrantes até agora este ano, o que reflete o fecho das fronteiras devido à pandemia de Covid-19.

Só na segunda-feira foram resgatados mais de cinco barcos, aumentando para mais de 200 migrantes que chegaram às ilhas naquele dia. No domingo à noite, o resgate de 23 homens de origem magrebina, realizado pelas equipas locais de salvamento marítimo, elevou para 1.347 o número de migrantes chegados às Canárias durante o último fim-de-semana, segundo dados oficiais.







c/agências