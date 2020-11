Erupção de um vulcão na Indonésia obriga a retirada de quase 2800 pessoas

Um vulcão situado no Monte Ili Lewotolok entrou este domingo em erupção no leste da Indonésia. O evento sísmico criou uma coluna de cinzas com cerca de quatro mil metros de altura, causando a retirada das proximidades do monte de quase 2800 pessoas de, pelo menos 28 aldeias localizadas nas encostas do Monte Ili Lewotolok , localizado na ilha de Lembata , uma província indonésia de Nusa Tenggara Oriental.



Vulcão Lewotolo entra em erupção na Indonésia pic.twitter.com/RJxto6E3MW — URGENTE (@fatourgente) November 29, 2020

Para já as autoridades não informam a existência de vitimas mortais ou feridos.





VIDEO Indonesian volcano erupts, belching huge tower of smoke and ash pic.twitter.com/VYvwfUEpCD — AFP News Agency (@AFP) November 29, 2020

Imagens via Agência France Press publicadas no Twitter.





Foi também emitido pelo Ministério dos Transportes da Indonésia um alerta de voo após a erupção e o aeroporto local foi fechado devido à queda de cinzas em muitas áreas da ilha.





O Monte Ili Lewotolok está em erupção intermitente desde outubro de 2017.







O Centro de Mitigação de Riscos Geológicos e Vulcanologia da Indonésia elevou o nível de alerta do vulcão para o segundo nível mais alto este domingo, depois dos sensores sísmicos detetarem uma atividade crescente.





O Monte Ili Lewotolok tem 5423 metros de altura é um dos três vulcões em erupção na Indonésia, após Merapi na ilha de Java e Sinabung na ilha de Sumatra.











Localizado na famosa zona do “anel de fogo” do pacifico, a Indonésia têm mais de 120 vulcões ativos, que são propensos a turbulências sísmicas.





Após a erupção, a Agência de Mitigação de Desastres aconselhou os aldeões e alpinistas a ficarem pelo menos a quatro quilómetros da cratera e estarem cientes do perigo da lava.