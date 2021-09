Erupção de vulcão nas Canárias obrigou à retirada de cinco mil habitantes

O Ministério da Defesa de Espanha destacou uma equipa de militares para ajudar nas operações de evacuação.



A última erupção vulcânica em La Palma foi em 1971.



O presidente do governo espanhol cancelou a reunião com as Nações Unidas e viajou para as Canárias. Já em Palma, explicou que meios vão ser mobilizados.