Esboço de acordo. Líderes G20 comprometem-se com limite de aumento de 1,5 graus no aquecimento global

Antes de seguirem para a Cop26 em Glasgow, os 20 países mais ricos vão reunir-se no fim de semana em Roma. Na agenda, está o reconhecimento dos G20 em estabelecer medidas urgentes para manter o objetivo de limitar o aquecimento do planeta a 1,5 graus Celsius. Um esboço de acordo traça a argumentação preparatória do G20 para alavancarem ações concretas, a serem discutidas na 26ª Conferência do Clima da ONU.