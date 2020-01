Escalada de tensão no Médio Oriente. A análise de Pedro Norton e Pedro Adão e Silva

No espaço de comentário no Telejornal, Pedro Norton considera que existe uma intenção de conter o Irão mas que Donald Trump também agiu a pensar nas eleições presidenciais que se realizam este ano nos Estados Unidos. Pedro Adão e Silva considera que é impossível regressar às negociações de um novo acordo nuclear com o Irão, uma vez que toda a confiança e credibilidade se perdeu entre as partes, e sublinha que o ataque contra o general Soleimani foi um dos atos "mais imprudentes" da política externa norte-americana nos últimos anos.