Escalada de tensão. União Europeia quer Sérvia e Kosovo à mesa para conversarem

“À luz da crescente tensão e falta de passos para resolver o problema, convidámos os líderes da Sérvia e do Kosovo para vir a Bruxelas na próxima semana para uma reunião de crise”, declarou Josep Borrell, representante da Comissão Europeia para a política externa.



O convite já foi enviado ao primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, e ao presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic. No último mês a tensão entre os dois países aumentou depois da decisão de colocar presidentes albaneses em quatro municípios sérvios, apesar de as eleições terem sido boicotadas pela maioria sérvia na região.



Há duas semanas, Emmanuel Macron e Olaf Scholz pediram ao Kosovo para organizarem novas eleições no sentido de amenizar a crise depois de um confronto diplomático entre os dois países na cimeira da Moldova.



Os problemas escalaram esta semana depois de três polícias kosovares terem sido detidos perto da fronteira sérvia. Albin Kurti, primeiro-ministro do Kosovo, acusou a Sérvia de vingança por um sérvio ter sido detido a 29 de maio por alegados atos de violência que feriram tropas da NATO, jornalistas e elementos da polícia.



A Sérvia recusou as acusações de “rapto” e explicou que os homens foram presos na Sérvia.



Josep Borrell falou sobre a situação e disse estar a par do que aconteceu com os polícias kosovares. “Estamos em contacto com os dois países e a força da NATO para manter a paz para conseguir perceber exatamente o que aconteceu e como aconteceu. É importante haver clarificação do que aconteceu e como aconteceu”, afirmou Borrell.



“Até lá, pedimos aos dois lados que não tomem mais ações que levem a reações incendiárias que podem escalar uma situação, já de si, tensa”.



O Kosovo declarou a independência da Sérvia em 2008. No entanto, Belgrado e os seus aliados políticos, como Pequim e Moscovo, recusam-se a reconhecer a independência kosovar, o que leva a que o Kosovo não tenha lugar nas Nações Unidas.