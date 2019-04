Escalada verbal na polémica Turquia-EUA

Segundo citação do diário turco Hurryiet , Otkay declarou: "Os Estados Unidos têm de escolher. Querem continuar a ser um aliado da Turquia, ou querem pôr em perigo a nossa amizade juntando forças com os terroristas que minam a defesa da sua aliada da NATO contra os seus inimigos?"

A declaração de Otkay, via Twitter, respondia à de Mike Pence: "A Turquia tem de escolher. Quer continuar a ser um parceiro decisivo na aliança militar mais bem sucedida da História ou quer pôr em perigo a segurança dessa parceria tomando decisões tão imprudentes que minam a nossa aliança na NATO?"

O agravamento da polémica prossegue, assim, sem ser refreado por diligências febris como o encontro de 40 minutos em Washington, também ontem, entre o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo e o seu homólogo turco Mevlüt Çavuşoğlu.

Este considerou, igualmente via Twitter, que o encontro fora "construtivo", ao passo que Pompeo emitiu uma declaração afirmando que manifestara o seu apoio às negociações em curso sobre a situação no nordeste da Síria, mas tendo advertido contra as "consequências potencialmente devastadoras" da operação militar que a Turquia planeia fazer naquela região.