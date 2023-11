Escândalo sexual em França. Senador detido por suspeita de ter drogado uma deputada

O alegado crime terá ocorrido na noite de terça-feira quando a vítima Sandrine Josso se começou a sentir mal em casa de Guerriau, depois de ter tomado um copo adulterado, sem o seu conhecimento, tendo sido hospitalizada depois de sair da casa do senador com quem não tinha uma relação íntima. A deputada apresentou queixa na sequência dos resultados das análises efetuadas no hospital que detetaram a presença de ecstasy no seu organismo.





Segundo o Ministério Público francês, o senador é acusado de “administrar a uma pessoa, sem o seu conhecimento, uma substância suscetível de afetar o seu discernimento ou o controlo dos seus atos, a fim de cometer uma violação ou agressão sexual”. O crime em causa pode levar a uma pena prisão de até cinco anos e a uma multa de 75 mil euros.







Joël Guerriau foi eleito para a Câmara Alta do Parlamento desde 2011 e é secretário do Senado e vice-Presidente da Comissão francesa dos Negócios Estrangeiros, da Defesa e das Forças Armadas.





Um confronto de quase duas horas ocorreu esta sexta-feira em Paris entre a deputada eleita do Movimento Democrata (MoDem), de 48 anos e o senador francês, de 66 anos, detido sob acusação, de acordo com a agência France Presse (AFP). "Sandrine Josse ainda está em estado de choque", contou à AFP a advogada da vítima, Julia Minkowski.





A advogada explicou que a sua cliente "teve de empregar forças físicas e intelectuais monumentais para vencer o seu terror e escapar in extremis a esta emboscada. A isto juntou-se um sentimento de traição e de incompreensão total. Joël Guerriau era seu amigo há cerca de dez anos e ela confiava plenamente nele".





Rémi-Pierre Drai, advogado do senador detido, disse à AFP que "a confrontação permitiu ao (seu) cliente confirmar fortemente a sua versão dos factos, o que, nesta fase do inquérito, não permite caraterizar qualquer delito. O inquérito vai prosseguir como deve ser".







"nega ter querido administrar qualquer substância à sua colega deputada, uma amiga política de longa data. Explica perfeitamente como é que isto pode ter acontecido".

Ao jornal francês Le Parisien , Rémi-Pierre Drai conta que o seu cliente





Segundo o Ministério Público, foram efetuadas buscas na casa e no gabinete do senador onde os inspetores encontraram ecstasy. As investigações vão prosseguir sob a égide do Ministério Público de Paris que abriu um inquérito em flagrante delito, dispensando a necessidade de solicitar o levantamento da imunidade parlamentar.





c/AFP