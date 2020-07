Escaramuça no Congresso. Procurador-geral William Barr enfrenta democratas

Barr defendeu-se das acusações, a maioria ligadas a abuso de poder, entre constantes interrupções por parte dos congressistas democratas.







Valeram-lhe os períodos de respostas aos representantes republicanos, que lhe deram tempo para expor as suas teses quando não barafustavam contra os seus rivais políticos.

Este foi o primeiro testemunho de Barr perante a Comissão Judiciária da Câmara dos Representantes, desde que assumiu o cargo de líder do Departamento de Justiça, em fevereiro de 2019.



O mês passado, a Comissão lançou uma investigação sobre o uso do Departamento de Justiça para fins políticos pró-Trump.

A abertura da audição, por parte do presidente da Comissão, o democrata Jerrold Nadler, deu o mote ao que se iria seguir. "", afirmou.Nas cinco horas seguintes,antes de lhe cortar a palavra.

Jim Jordan, um representante republicano, resumiu o sucedido, ao comentar "creio que nunca assisti a uma audição em que não era permitido à testemunha responder às questões levantadas, às perguntas colocadas, aos ataques feitos" contra si.





Já a representante democrata Pramila Jayapal sustentou que as constantes interrupções de uma testemunha "hostil" foram perfeitamente justificadas.



O caso Stone

Barr conseguiu apesar de tudo negar estar a "fazer favores ao Presidente" no caso de Stone e rejeitou a acusação, por parte Nadler, de estar a usar o envio de agentes federais para conter os protestos violentos como ajuda à reeleição de Trump.No caso de Stone, condenado por mentir aos congressistas, William Barr tentou explicar que a decisão de reduzir a sentença de nove anos de prisão, pretendida pelos procuradores ligados ao caso, estava tomada uma semana antes da intervenção de Trump na rede Twitter.

A confusão no caso Stone levou à demissão de quatro procuradores envolvidos no processo e que teriam agido à revelia de instruções superiores ao propor a sentença de nove anos, obrigando o Departamento a corrigir a proposta.

William Barr tentou reafirmar que a redução final para 40 meses estava em linha com a sentença aplicada a outros casos semelhantes, e que tinha tido o apoio da comunidade judicial e do próprio juiz que presidiu ao caso.







Afirmou ainda que Trump "não tentou interferir nestas decisões". Os democratas cortaram-lhe a palavra.

Pouco depois, Barr foi questionado sobre a comutação de sentença concedida por Trump a Stone.







"Está a investigar a decisão do Presidente?", perguntou-lhe o democrata Eric Swalwell. "Não, porque haveria de o fazer?", respondeu o procurador-geral.

Swalwell sustentou que ele, Barr, era a garantia de que o sistema de Justiça americano não decida de uma forma para com Trump e os "seus amigos" e de outra para com o resto das pessoas.







Barr lembrou que os amigos do Presidente não devem ser tratados de forma mais severa que outros só por esse facto e lembrou que Stone nunca tinha sido condenado antes.

Violência e racismo

Durante uma troca de argumentos sobre o envio de agentes federais para Portland, onde têm ocorrido confrontos noturnos com manifestantes anti-racistas e que têm colocado a cidade a ferro e fogo, Barr tentou explicar que "não podíamos ficar a ver enquanto o tribunal federal era destruído".Os democratas insistiram que muitos manifestantes têm sido presos injustamente, algo que Barr negou com firmeza. E contestaram a autorização para o uso de gás lacrimogéneo no controlo dos protestos.Barr disse que não estava ciente desses factos, algo que deixou incrédula e cética a democrata Pramila Jayapal, que o interrogava.William Barr citou estatísticas e exemplos, para provar que a violência policial contra os negros está declínio, e sustentou a inexistência de racismo sistemático no sistema judicial."Quando o senhor entrou e trouxe os seus principais assistentes, o senhor não trouxe qualquer pessoa negra", contestou o representante Cedric Richmond. "Isso, senhor, é racismo sistemático".

Completo caos

Alguns comentadores políticos democratas criticaram implicitamente a estratégia dos congressistas do seu partido, por ter"Barr teve um ótimo dia para anunciar novamente a estratégia pré-eleitoral de Trump", afirmou Hank Sheinkopf, um consultor democrata veterano, prevendo queO professor de Direito da Universidade de Washington,Turley assistiu a "", tanto por parte de democratas como de republicanos, durante as quaisOs republicanos mostraram o que só pode ser descrito como oito minutos devirtual para a extrema-direita. No fim, qualquer um podia pensar que a maior parte do país mergulhou num cenário infernal distópico fumarento. Os democratas mostraram o seu vídeo de realidade-alternativa, que mostrava milhares de manifestantes a cantar em harmonia perfeita; se lhe juntassem uma trilha sonora, seria um anúncio perfeito de coca-Cola., escreveu Turley.Na sua opinião a audição foi umquando o primeiro pediu ao segundo um intervalo de cinco minutos. "Não", recusou Nadler, que atrasou o inicio dos trabalhos por ter ficado retido por uma colisão automóvel."Eu esperei por si uma hora esta manhã. Não almocei."Toda a audição teve o nível de uma corrida de demolição de carros", rematou Turley.