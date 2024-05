Escócia. Instituição diz que há sem-abrigo retirados de Edimburgo para cidade receber fãs de Taylor Swift

alertou para o problema e fala numa “injustiça enorme” por haver pessoas sem-abrigo a competir diretamente com turistas.Depois das passagens por Lisboa e Madrid, Taylor Swift tem agendados três concertos no Estádio Murrayfield de Edimburgo. Com a chegada da cantora no próximo mês, o setor hoteleiro espera muitos fãs e uma mulotiplicação das dormidas durante esses dias.Este é um tema que causa controvérsia, já que. Apesar de se saber de casos de, arevela queAquela medida entrou em vigor por haver uma crise de habitação na capital e as autoridades municipais explicaram que a utilização de alojamento turístico para atacar o problema mostra que o mesmo se tornou numa emergência nacional. O governo escocês também acabou por declarar emergência após a pressão da oposição.A diretora da, Alison Watson, explicou que o problema é realmente grave na capital:“Uma família a passar por este drama dos sem-abrigo em Edimburgo não devia viajar quilómetros para longe do próprio emprego, escola e comunidade para encontrar acomodação de urgência”, acrescentou Watson, dizendo que o governo escocês precisa de dar uma resposta diferente ao problema.“É um sintoma da emergência habitacional que enfrentamos em Edimburgo que muitas vezes temos de usar alojamento turístico para acomodar sem-abrigo. Sabemos que esta solução não vai estar disponível durante todo o ano, especialmente nos meses de verão, e por isso, usamo-la de forma relutante como último recurso. Estamos conscientes da situação e trabalhamos para que as famílias afetadas encontrem acomodação alternativa e apropriada”, declarou Jane Meagher, do município de Edimburgo.