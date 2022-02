Escócia planta árvores para salvar salmões

Em Aberdeenshire, um dos locais onde a pesca do salmão é famosa, vários pescadores do Rio Dee plantaram mais de 250 mil árvores ao longo de muitos afluentes. O objetivo é ter mais de um milhão de árvores até 2035, incluindo espécies como a árvore aspen, pinheiro escocês, bétulas e espinheiros brancos.



O ano de 2018 foi aquele que registou o número mais baixo na pesca de salmão e registos mostraram que a temperatura da água dos rios esteve acima do normal em pelo menos um dia durante o verão. Foram registados 23 graus, uma temperatura que induz stress e mudanças comportamentais.



O salmão atlântico é uma espécie que se desenvolve em águas frias e quando a temperatura da água supera os 33 graus a espécie não consegue sobreviver. Cientistas marinhos da Escócia chegaram à conclusão que apenas 35 por cento dos rios escoceses têm um plano adequado de cobertura de árvores.



A diretora do Comité para a Pesca de Salmão do Distrito de Dee avisou que “estes rios e afluentes são o berço de pequenas espécies de peixes e serão eles os afetados pelas temperaturas mais elevadas – a alimentação e o crescimento ficam comprometidos. Se continuar a ficar quente, os peixes morrerão”, afirmou Lorraine Hawkins.



Por toda a Escócia existem planos semelhantes para proteger as águas dos rios de ficarem mais quente. A sombra que as árvores providenciam baixa a temperatura da água e muitas árvores plantadas terão de ser protegidas com cercas para não serem comidas por veados. Hawkins revelou que estes projetos têm levado a uma melhoria considerável da saúde e biodiversidade destes rios, com o consequente aumento da vida dos insetos, criando nutrientes essenciais naquele ambiente.



“Vemos situações em que as temperaturas nos nossos rios estão a aproximar-se de níveis críticos para os salmões, temperaturas que não podemos tolerar”, avisou Alan Wells, diretor de gestão piscatória da Escócia, alertando que os esforços governamentais não estão a ser suficientes.



O número de salmões selvagens tem decrescido de forma crítica e são vários os fatores responsáveis: a mudança climática que impacta a procura de alimento, açudes, predação por parte de populações de focas, piolho marinho atraído por piscicultura e má qualidade nos rios. Wells explicou que as propostas de estratégias de conservação estão a chegar pela mão de vários ministros mas a um ritmo demasiado lento.