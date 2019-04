Escócia. Primeira-ministra quer novo referendo sobre a independência até 2021

RTP24 Abr, 2019, 18:13 | Mundo

Nicola Sturgeon iniciou o seu discurso ao Parlamento escocês com uma homenagem a Lyra McKee, jornalista assassinada no dia 18 de abril, e expressou as suas condolências aos parentes das vítimas do atentado no Sri Lanka.







De seguida, começou o debate sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, admitindo que a prioridade imediata é parar o Brexit. “Foi uma combinação tóxica de desonestidade e incompetência [que originou o Brexit]”, acrescentou.





Na visão de Sturgeon, o Brexit será prejudicial para a Escócia e, por isso, a independência permitiria ao país defender o seu lugar na Europa. “Considero que a escolha entre o Brexit e um futuro para a Escócia como nação europeia independente deve ser garantida durante a vida deste Parlamento”, declarou Sturgeon.





A primeira-ministra garante que se o Brexit avançar, irá realizar-se uma votação sobre a independência da Escócia até maio de 2021. Desta forma, Strugeon disse que o Governo escocês tentará aprovar uma legislação para um segundo referendo até ao final deste ano.







Sob o Ato da Escócia, para um referendo ser legal, Westminster tem de o aprovar. Assim, a primeira-ministra referiu que antes de realizar o referendo, precisa de um acordo com o Governo do Reino Unido.







Embora o Reino Unido se oponha a um segundo referendo, a primeira-ministra afirma que a opinião pública e a pressão da Escócia poderiam forçá-lo a chegar a um acordo.







O futuro da Escócia

Esta tarde, o Governo Escocês divulgou um comunicado sobre “o futuro da Escócia sob o Brexit e as medidas a serem tomadas para a realização de um referendo sobre a independência durante o atual mandato do Parlamento”.







De acordo com o comunicado, Sturgeon disse que o seu trabalho como primeira-ministra é chegar a um consenso sobre o futuro constitucional da Escócia, em prol do interesse nacional.







Neste sentido, referiu no documento que nos próximos meses, pretende tomar as medidas legislativas necessárias, encontrar áreas de acordo entre os partidos, e abrir espaço para uma Assembleia de Cidadãos, de modo a proteger os interesses da Escócia.





No Parlamento escocês também há discórdia relativamente ao referendo. Contudo, Strugeon advertiu que, se a única alternativa do Brexit for um “status quo fracassado e prejudicial”, então “o apoio à independência aumentará”.O comunicado reforça ainda a realização de um referendo sobre a independência da Escócia, sendo que, segundo Sturgeon, “a defesa da independência está mais forte do que nunca”.