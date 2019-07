Foto: Stewart Attwood/Reuters

Nicola Sturgeon atacou o novo líder do governo britânico lamentando a rota de colisão traçada pelo sucessor de Theresa May.



A primeira-ministra escocesa já esteve reunida com Boris Johnson, em Edimburgo e diz temer um mau resultado para o Reino Unido, com esta estratégia de "ou vai ou racha" para o Brexit.