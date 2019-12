Escócia tornou-se "eleitoralmente competitiva" para as eleições de 12 de dezembro

"Pela primeira vez a Escócia é eleitoralmente competitiva. Entre as eleições de 2005 e 2010, nenhum assento na Escócia mudou de mãos. Nem um. Desde então, todos já mudaram de mãos exceto Orkney and Shetland. É altamente volátil", disse o professor de ciência política na Universidade de Edimburgo e na Universidade de Aberdeen, em entrevista à agência Lusa.

A grande maioria dos círculos eleitorais mudou para o Partido Nacionalista Escocês (SNP, na sigla em inglês) em 2015, mas muitos voltaram a mudar para os Conservadores, os Trabalhistas e os Liberais-Democratas em 2017.

"É alta intensidade para a competição partidária", defendeu Michael Keating, recordando que desde 2010 há assentos que já foram de três partidos diferentes, o SNP, o Partido Conservador e os Liberais-Democratas.

No Reino Unido, cada um dos círculos eleitorais elege apenas um deputado, que é o candidato mais votado naquele círculo, pelo que cada círculo eleitoral conta, especialmente nas eleições de dia 12 de dezembro, em que o primeiro-ministro Conservador Boris Johnson quer garantir uma maioria absoluta que lhe permita avançar com a saída britânica da União Europeia.

A volatilidade apontada por Keating resulta também do facto de não estar em causa a tradicional divisão por partidos, mas sim duas questões constitucionais que dividem os escoceses: o `Brexit` e a independência da Escócia.

A Escócia votou em 2014 para ficar no Reino Unido com 55% dos votos e em 2016 votou para ficar no Reino Unido com 62%, mas os eleitores não coincidem em ambas as questões: "cerca de 30% das pessoas que votaram para sair do Reino Unido também votaram para sair da União Europeia, apesar de o SNP defender o contrário", recordou o especialista, que dirige o Centro para a Mudança Constitucional.

"Se pusermos estes dois votos numa tabela, com o sim e o não à independência, o sair e o ficar na UE, temos quatro caixas e nenhuma delas tem a maioria. Não há uma maioria em nenhuma das combinações", disse.

Como os Nacionalistas do SNP entretanto defendem o fim do `Brexit`, perderam muitos dos seus eleitores que tinham votado para sair, que agora preferem o Partido Conservador, apesar de também defenderem a independência.

"Isto explica por que motivo os `Tories` parecem estar relativamente bem [nas sondagens na Escócia]", disse Keating, estimando que os Conservadores reúnam cerca de 25% dos eleitores, aqueles que votaram `não` à independência e `sim` ao `Brexit`.

Noutro dos quadrados da tabela há cerca de 50% que votaram `sim` à independência e para ficar na União Europeia, que deverão votar SNP, e há uma outra parte da população que está indecisa.

Por outro lado, lembrou o politólogo, os eleitores na Escócia sempre recorreram ao voto útil: "Dos anos 1970 até aos anos 2000, os eleitores Trabalhistas no norte da Escócia muitas vezes votavam nos Nacionalistas para manter fora os Conservadores", exemplificou.

"Agora é ao contrário, os unionistas votam nos Conservadores para impedir os Nacionalistas. As pessoas na Escócia estão habituadas a fazer isso, e são bastante boas nisso", disse, explicando que tudo isto torna difícil antecipar os resultados.