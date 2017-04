Escola portuguesa pede apoio do Presidente

O Presidente português ouviu da diretora da Escola, Susana Maximiano, um pedido para que use a sua influência junto do Governo e, mais concretamente do Ministério das Finanças, para que seja possível desbloquear a verba de dois milhões de euros, em três anos, necessária para concluir a escola e permitir ensinar até ao 12º ano, como testemunhou a jornalista Natália Carvalho.



Atualmente a escola conta já com mais de 50 alunos do pré-escolar, primeiro e segundo anos do primeiro ciclo e no próximo ano deverá ter já todos os quatro anos do primeiro ciclo a funcionar.



O Presidente da República termina a sua visita de Estado a Cabo Verde na ilha de São Vicente, a segunda mais povoada do arquipélago, terra de músicos como a cantora Cesária Évora.



À chegada ao Mindelo, Marcelo Rebelo de Sousa receberá as chaves da cidade, numa sessão solene na Câmara Municipal.



Depois vai visitar a Escola Portuguesa do Mindelo e uma academia de artes e dar um passeio a pé no centro da cidade.