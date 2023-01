Escolas de currículo português em Luanda vão funcionar em rede

O governante falava à Lusa após uma visita à Escola Portuguesa de Luanda (EPL), onde manteve também uma reunião com representantes de escolas privadas que seguem o currículo português.

"A visita foi uma oportunidade para visitar a EPL e estar com os diretores dos colégios privados de currículo português em Luanda, para discutir várias questões de interesse comum para estas escolas", afirmou, após o encontro.

Um dos resultados da reunião, adiantou, foi a intenção de promover o funcionamento em rede de escolas de currículo português (um total de 12) para haver formação de professores tanto das escolas públicas, como das escolas privadas.

"A EPL vai passar a ser centro de formação acreditado para formar professores. Houve o convite aos colégios privados presentes na reunião para se associarem e contribuírem com professores formadores/especialistas em diversas áreas do saber e das pedagogias. Este grupo será uma espécie de "hub" de conhecimento aberto a parcerias com as escolas públicas do sistema angolano", complementou fonte do ministério da Educação.

A visita de dois dias foi também marcada pela "continuidade do projeto de cooperação" com o Ministério da Educação de Angola, nomeadamente a nível do sistema de avaliação para aferir o sistema educativo angolano.

Neste âmbito, o projeto-piloto dos Exames Nacionais em Angola que abrangeu, no ano passado, cerca de 2.000 alunos e duas disciplinas (Língua Portuguesa e Matemática) entra em 2023 numa nova fase, extensiva a 40 mil alunos, integra novas disciplinas e vai ser alargado a mais anos de escolaridade.

"O nosso papel tem sido, não o de fazer provas e exames de Angola, mas sim a formação e capacitação das equipas técnicas e professores do sistema educativo angolano e vamos celebrar um protocolo entre o ministério da Educação de Portugal e o de Angola para firmar este passo", disse João Costa.

Segundo o ministro, as equipas, tanto angolanas como portuguesas, vão ser reforçadas com especialistas nas novas disciplinas, sendo decisivo para o sucesso deste processo o cumprimento de determinados requisitos técnicos (a nível de equipamentos informáticos, por exemplo) relativamente aos quais garante haver já um compromisso político assumido por parte de Angola.

A visita ia prolongar-se até quinta-feira, mas o ministro regressa hoje à noite a Lisboa para participar no debate parlamentar de quarta-feira, acompanhando a equipa governativa de António Costa.