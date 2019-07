Escolha de nova presidência da Comissão Europeia ainda sem resultados

Francois Walschaerts - Reuters

Durante a madrugada o ainda presidente do Conselho Europeu, Jean-Claude Junker, interrompeu os trabalhos para conversar à parte com alguns líderes europeus. A cimeira foi retomada ao início da manhã.



Perante uma nova a falta de consenso os trabalhos voltaram a ser interrompidos, como constata a correspondente da Antena 1, Andrea Neves.



Angela Merkel e Emmanuel Macron tinham um acordo para deixar a liderança da comissão para o Partido Socialista Europeu, mas o Partido Popular Europeu - do qual o partido de Merkel faz parte - recusa apoiar o nome do socialista holandês Frans Timmermans.